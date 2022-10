La métropole Aix-Marseille-Provence fait savoir, lundi 24 octobre 2022, qu’elle s’est "associée" à la start-up Geovélo, spécialisée dans le calcul d’itinéraires et l’analyse de données pour les collectivités. Une démarche qui fait partie des quinze engagements du plan vélo métropolitain en vue de doubler la part du vélo dans les déplacements du quotidien d’ici à 2024, précise l’exécutif, qui rappelle avoir investi 60 M€ en faveur de ce mode. Dans le cadre de cette collaboration, Geovélo fournira à la métropole et aux communes du territoire les données issues des retours effectués par les utilisateurs de l’application, afin que "chacun puisse participer à l’amélioration du réseau cyclable". Les itinéraires les plus empruntés pourront également être identifiés, de même que la vitesse moyenne des cyclistes dans chaque rue, indique la métropole.