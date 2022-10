Le Sgen-CFDT demande au MESR et à la chancellerie des universités de Paris "des mesures d’urgence et une enquête pour établir les responsabilités", après le suicide de Sophie Lesiewicz, directrice adjointe de la bibliothèque Doucet, survenu au lendemain de la publication d’une enquête du Monde. Cet article évoquait "de graves soupçons de trafic d’ouvrages" au sein de l’établissement. Ce suicide "a un lien incontestable" avec l’activité professionnelle de la défunte et "cela doit être reconnu pour que ce drame soit qualifié en conséquence", écrit le syndicat, le 24 octobre 2022. "Depuis plus de 15 ans, la bibliothèque Doucet connaît des difficultés connues par sa tutelle. Si en 2018, une mission de l’Inspection des bibliothèques semble en avoir pris la mesure, préconisant une réorganisation et l’amélioration des conditions de conservation et de communication, rien n’a été mis en œuvre".