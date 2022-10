La méthode retenue par l’accord relatif à "la diversité et l’inclusion" conclu le 24 juillet 2020 au sein de BNP Paribas pour la détermination des écarts de rémunération effective entre les hommes et les femmes n’est pas conforme aux dispositions légales applicables en matière de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation obligatoire. En effet, il ne prend en compte que le salaire de base et non les éléments variables ou discrétionnaires. C’est ce que juge le tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2022.