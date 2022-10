La ville de Nice a noué un partenariat avec le groupe mutualiste Solimut pour proposer une complémentaire santé ouverte à tous ses administrés, sans condition d’âge ni de ressource, à compter du 1er novembre 2022. Près de la moitié des Niçois pourraient être concernés par cette mutuelle, estime la collectivité qui poursuit un double objectif : "Offrir un accès aux soins aux plus démunis et augmenter le pouvoir d’achat des bénéficiaires", explique à AEF info Jennifer Salles Barbosa, adjointe au maire déléguée aux seniors et aux solidarités, et vice-présidente du CCAS de Nice.