L’assurance maladie annonce l’entrée en vigueur à partir du lundi 24 octobre 2022 d’une mesure actée dans la convention nationale des pharmaciens visant à contrôler et sécuriser la dispensation des médicaments onéreux (plus de 300 euros). Le pharmacien d’officine a désormais pour mission d’opérer des contrôles systématiques d’authenticité des prescriptions pour ces médicaments qui sont aussi ceux qui font l’objet de fraudes et de trafics organisés.