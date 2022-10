Ocapiat enregistre en 2021 un très fort niveau d'activité, une progression de l'alternance, en hausse de 35 % par rapport à 2020, un niveau élevé d’engagement à plus de 1,1 milliard d’euros, et la multiplication de partenariats tous azimuts. À l’occasion de la publication de son rapport d’activité 2021, Hervé Proksch, président (FGTA-FO) et Jonathan Emsellem, directeur général de l'opérateur de compétences de l'agriculture et de l'agroalimentaire, présentent à AEF info ce bilan de l'année passée, ainsi que leurs ambitions pour les prochaines exercices, à la veille de la négociation de la nouvelle COM (convention d'objectifs et de moyens) avec l’État.