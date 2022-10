L’ERC annonce le 25 octobre 2022 la liste des 29 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel Synergy 2022 pour un total de 295 M€. Ces projets impliquent 105 chercheurs qui mèneront leurs projets dans les universités et centres de recherche de 19 pays de l’Union européenne et au-delà. Les lieux les plus courants sont l’Allemagne (23 chercheurs dans 14 projets), la France (22 chercheurs, 15 projets) et Israël (7 chercheurs, 5 projets). AEF info publie la liste des 15 projets impliquant 22 chercheurs hébergés dans une institution française, ainsi que les UMR de rattachement.