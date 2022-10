La métropole Aix-Marseille Provence prend plusieurs mesures pour réduire sa consommation énergétique, a-t-elle annoncé le 19 octobre 2022 : regroupement des agents, coupure du chauffage et fin de journée à 17 heures en cas de pic de consommation, fermeture des équipements publics non essentiels pendant les mois les plus froids, ou encore abaissement de la température dans les bureaux si la météo se réchauffe. Pour améliorer la gestion de ses données, la métropole instaure des coupures automatiques de wi-fi ou du poste de travail à certaines heures, mutualise le matériel d’impression avec impression recto verso systématique, et va recourir à un data center utilisant la géothermie et le refroidissement par l’eau. Des ateliers thématiques, une école des transitions et des formations métiers spécifiques seront aussi proposés aux agents et aux élus.