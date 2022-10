D’après un document publié sur son site internet, Action logement services a émis le 28 septembre 2022 des obligations, pour un montant de 750 millions d’euros, qui arriveront à échéance le 28 septembre 2037. Mais l’Insee a reclassé en août ALS dans le sous-secteur des Odac. Or ces derniers n’ont pas le droit d’emprunter sur plus de douze mois, selon l’article 12 de la LPFP 2011-2014. L’interdiction d’emprunter à plus de 12 mois "s’appliquera un an après la publication de l’arrêté qui classera ALS en ODAC, arrêté dont la date de publication n’est pas encore fixée", indique Bercy à AEF info.