Dans le 1er degré en 2022, le taux de satisfaction des demandes de mutation des professeurs est de 20,44 %, selon les chiffres donnés par le MEN aux syndicats le 25 octobre 2022, auxquels AEF info a eu accès. C’est le taux le plus bas depuis 2010, où il était de 37 %. Dans le 2nd degré, le taux de mutation est de 43,3 %, un chiffre globalement stable depuis 2010. Pap Ndiaye admet que "la question des mutations doit être repensée", "l’offre et la demande" n’étant "pas adaptées". Un rapport IGÉSR de 2017, non publié mais qu’AEF info a pu lire, émet des recommandations pour améliorer le mouvement.