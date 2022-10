Voici quelques actualités en bref concernant les académies et régions académiques :la Bourgogne-Franche-Comté augmentera de 16 % en 2023 la dotation de fonctionnement pour les lycéesla région Nouvelle-Aquitaine a structuré un réseau des 740 ambassadeurs métiers pour informer collégiens et lycéensla Drôme récompensée pour son action sur la qualité de l’air dans les collègesla préfecture de l’Isère demande l’annulation d’une dérogation accordée par la ville de Grenoble aux Atsemune gourde et des fontaines dans les collèges du Rhône.