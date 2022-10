Un peu plus d’un an après avoir tenu sa première session, la CEC (Convention des entreprises sur pour le climat) présente, ce 25 octobre à Paris, les bilans des feuilles de route des 150 entreprises qui ont participé aux six sessions qui se tenues entre septembre 2021 et juin 2022. Elle en retient dix ingrédients majeurs pour que les entreprises réussissent leur transition environnementale. La CEC identifie également cinq freins qui peuvent ralentir cette mutation.