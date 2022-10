Selon Eurostat et l’Agence européenne de l’environnement, les pertes économiques liées au changement climatique (vagues de chaleur, inondations, tempêtes…) ont atteint 145 Md€ dans l’UE au cours de la dernière décennie. La moyenne sur 30 ans de ces pertes "montre une tendance claire, avec une augmentation de près de 2 % par an au cours de la dernière décennie". La perte la plus élevée a été atteinte en 2017 (27,9 Md€), en raison des vagues de chaleur enregistrées en Europe qui ont asséché les terres et provoqué des incendies de forêt ; la plus faible a été observée en 2012 (3,7 Md€). Celle de la dernière année connue (2020) est de 12 Md€ : les Grecs ont été les plus touchés (91 €/hab), devant la France (62 €/hab) et l’Irlande (42 €/hab).