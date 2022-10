Selon les résultats d’une enquête principalement qualitative du CEET (Centre d’études de l’emploi et du travail), présentée dans le numéro 185 de Connaissance de l’emploi paru en octobre 2022, et réalisée avant leur rapprochement avec Pôle emploi, les Cap emploi opèrent un "tri" des usagers. Ces organismes de placement en emploi spécialisés pour les travailleurs handicapés apparaissent contraints par des objectifs chiffrés émanant de leurs financeurs les amenant à laisser de côté les personnes les plus éloignées de l’emploi. Celles-là mêmes qui auraient eu le plus besoin de leur expertise.