Lauréat de l’AMI Compétences et métiers d’avenir, le projet Digital FCU vise à toucher en cinq ans plus de 100 000 personnes en formation professionnelle et développer plus de 7 000 heures sur de nouveaux parcours de formation hybrides, indiquent à AEF info, fin septembre 2022, Catherine Mongenet, directrice du GIP FUN – porteur du projet – et Émilien Sanchez, responsable d’un nouveau département de FUN dédié à la "formation professionnelle" et directeur du projet Digital FCU. Celui-ci regroupe 19 universités, la FCU, l’Anstia et le collectif de jeux sérieux Ikigai - Games for citizen. Si les universités restent les organismes de formation, FUN sera une "place de marché" permettant de mutualiser une offre modulaire et certifiante. La plateforme FUN Mooc ne proposera plus seulement des cours gratuits mais aussi des formations répondant aux besoins de FP. Un projet de DIU est évoqué.