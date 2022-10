Le tribunal administratif de Marseille a annulé, le 21 octobre 2022, la délibération du 8 février 2021 qui encadre le droit de grève des agents des écoles de la ville de Marseille (lire sur AEF info). La CGT, la FSU, la CFDT et des parents d’élèves avaient porté des recours contre cette décision qui instaure un délai de prévenance de 48 heures et impose aux agents d’exercer leur droit de grève dès leur prise de service. En clair, le texte ne permet plus aux grévistes de cesser le travail une heure, au moment du repas, avec un retrait de salaire équivalent. L’accord avait été ratifié par FO, Unsa et une alliance CFE-CGC-CFTC. Selon la ville, qui a décidé de faire appel de cette décision, "grâce à ce protocole, plus de 400 000 repas n’ont pas été mis à la poubelle", "les écoles de Marseille sont trois fois plus ouvertes et le nombre de jours de fermeture de cantines a été divisé par cinq".