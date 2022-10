Si 72 % des Français estiment que "la science et la technologie apportent des solutions aux problèmes rencontrés aujourd’hui", leur confiance "reste fragile", selon les résultats de la deuxième vague du baromètre "Science et Société", dévoilés par l’Ipsos et l’Institut Sapiens, le 19 octobre 2022. En effet, l’enquête pointe que "la méfiance à l’égard de la parole des scientifiques reste très forte" : "deux-tiers des Français estiment que les scientifiques ne sont globalement pas indépendants". Pour un répondant sur deux "l’avis des scientifiques n’a pas plus de force que leur propre opinion".