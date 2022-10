"Envisager la fermeture de la moitié de notre parc nucléaire est sans doute la chose la plus irresponsable que j’ai entendue dans le débat public ces dix dernières années." Dans une longue interview au Journal du dimanche, le 23 octobre 2022, Nicolas Sarkozy s’exprime sur la politique énergétique du pays et critique vivement François Hollande, Angela Merkel mais aussi les ONG et les médias. Il se prononce aussi en faveur de la relance de l’exploration et de l’exploitation du gaz de schiste en France. "Je ne partage pas du tout son point de vue", répond Agnès Pannier-Runacher.