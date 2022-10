Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable pour la semaine du 24 octobre 2022 :Valence désignée capitale verte de l’Europe 2024 ;les attributions du "coordinateur vélo" étendues à la marche ;les réactions au nouveau dispositif gouvernemental de soutien face à la hausse des prix de l’énergie ;les plans de sobriété de Poitiers et de Brest métropole ;les lauréats du programme French Tech DeepNum20 ; Ellipse-Steelcase rejoint la chaire "User experience for smart life" de l’Imredd ;la création de Numspot, nouvelle offre de cloud de confiance.