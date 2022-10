Une tente bulle avec vue sur les étoiles, un vélo équipé d’une boîte de vitesses automatique, un gel énergétique emballé dans une membrane comestible… Les équipes de Décathlon ont rivalisé d’idées jeudi 20 octobre 2022 lors d’un événement baptisé "Reveal Innovation". L’enseigne sportive, qui crée et conçoit plus de 90 % de ses produits, espère faire une trouvaille aussi marquante que sa "tente deux secondes" en 2005. "Nous voulons être plus réguliers dans notre capacité à disrupter le marché", revendique Irvin Wouts, directeur de l’innovation Sport & Process.