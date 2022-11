Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires s’allient pour proposer un cloud "100 % français" ;Orange Cyberdefense et CS Group remportent un contrat avec le ministère des Armées ;le groupe italien Cy4gate prend le contrôle de Diateam ;Obvious Technologies ouvre une trentaine de postes pour se développer ;le CSF "industries de sécurité" fait le point sur les expérimentations pour les JOP 2024 ;Chapsvision rejoint le cluster "data intelligence" du Gicat…