Alors que des concertations sont en cours sur l’assurance chômage et sur les retraites, Olivier Dussopt réaffirme sa "méthode du dialogue social et de la concertation". Dans ce cadre, le ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion invite les acteurs sociaux notamment à "sortir des préjugés qui parfois atrophient les discussions". Sur l’assurance chômage, il souhaite "intégrer des critères de modulation de la durée maximale d’indemnisation". En matière d’emploi des seniors, le ministre évoque "une diminution progressive de l’activité avec une prise en charge par la branche AT-MP".