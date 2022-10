Deux nouveaux opérateurs de compétences sont agréés dans les régions ultramarines. Deux arrêtés, publiés au Journal officiel du samedi 22 octobre 2022, agréent en effet l’Opcommerce et l’Opco Mobilités en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. À partir du 1er janvier 2023, ce sont donc 9 des 11 Opco qui seront agréés pour intervenir sur ces territoires. Seuls les Opco Atlas et 2I ne sont pas agréés et ont confié leur délégation de services dans ces 4 régions à Akto. Ce dernier et l’Opco EP sont par ailleurs les deux seuls Opco agréés sur l’ensemble du territoire national et, donc, dans les autres Drom. Un arrêté conjoint des ministères du Travail et des Outre-mer, daté du 30 décembre 2020, autorise cependant le seul Akto à gérer, pour une durée de 5 ans, les fonds de la formation professionnelle à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.