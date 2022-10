Pierre Coural, jusqu’ici chef de service, adjoint au DGRH, à l’administration centrale du MENJS et du MESRI, est nommé expert de haut niveau au sein de cette même direction, à compter du 24 octobre 2022. Il coordonnera "les chantiers transversaux de réforme de l’architecture statutaire et des rémunérations pilotés par le ministère de la FP". Par ailleurs, Emmanuel Dossios est nommé sous-directeur des études de gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires au sein du service des personnels enseignants de l’ESR à la DGRH.