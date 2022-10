DGRH. Emmanuel Dossios, administrateur de l’État hors classe, est nommé sous-directeur des études de gestion prévisionnelle et des affaires statutaires, indemnitaires et réglementaires au sein du service des personnels enseignants de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à la direction générale des ressources humaines à l’administration centrale des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,...