La loi relative à la protection des données personnelles publiées au Journal officiel

La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles est publiée au Journal officiel du jeudi 21 juin 2018. Le texte vise à adapter le droit français aux nouvelles exigences européennes en la matière. Il revoit les missions de la Cnil en privilégiant le droit souple, supprime la quasi-totalité des formalités préalables à la mise en œuvre d’un traitement de données personnelles (déclarations et autorisations) et alourdit sensiblement les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de protection des données personnelles. Il ouvre plus largement la possibilité pour l’administration de recourir à des décisions automatisées (prises sur le fondement d’un algorithme), et encadre plus particulièrement la création et l’utilisation de traitement de données de santé. La décision du Conseil constitutionnel sur le texte est également publiée au JO.