Banques : les cinq organisations syndicales demandent l’intervention de la ministre du Travail dans le cadre de la NAO

Les cinq organisations syndicales de la branche AFB (SNB/CFE-CGC, CFDT, CGT, CFTC et FO) ont interpellé les ministres du Travail et de l’Économie dans le cadre de la NAO , indique la CFDT Banques et Assurances le 22 février 2022. Elles ont rappelé "leur demande commune pour obtenir, en priorité, une augmentation générale des salaires de 3,2 %", alors que "l’AFB est revenue [lors de la dernière réunion du 16 février] avec une proposition provocante et indécente : une revalorisation des minima de branche, qui ne toucherait que 1,2 % des salariés, et une mesure spécifique pour les cadres de plus de 50 ans, qui ne s’appliquerait qu’à une poignée d’entre eux". Les syndicats souhaitent l’intervention des ministres "pour que cette branche joue son rôle de régulation des pertes de pouvoir d’achat des salariés et redistribue équitablement les bénéfices". La prochaine réunion est prévue le 10 mars.