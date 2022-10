Les déremboursements de mucolytiques et d'expectorants n'ont pas fait faire d'économies à l'assurance maladie (Irdes)

"Les médecins généralistes ont baissé de moitié la prescription de mucolytiques et d'expectorants pour le traitement des infections des voies aériennes supérieures et inférieures suite à la vague de déremboursements du 1er mars 2006", selon le n° 128 des "Questions d'économie de la santé" de l'Irdes (Institut de recherche et documentation en économie de la santé) intitulé: "Déremboursement des mucolytiques et des expectorants: quel impact sur la prescription des généralistes?". "Il s'avère toutefois que les médecins ont reporté, selon le diagnostic, leur prescription vers d'autres classes thérapeutiques, la justification médicale de ce report n'étant pas toujours facile à établir". Surtout, en termes économiques, "la mesure n'a pas de répercussions sur le coût de l'ordonnance, qui reste stable".