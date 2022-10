Les contours du futur colloque sur l’appel à projets Hybridation se précisent. Il se déroulera les 18 et 19 janvier 2023, et "contribuera à alimenter la seconde phase de la Stratégie nationale d’accélération 'Enseignement et numérique' conduite dans le cadre de France 2030", indique une lettre d’invitation, datée du 13 octobre 2022, signée par Anne-Sophie Barthez, Dgesip, et Bruno Bonnell, SGPI. Les porteurs de projets doivent "pré-identifier une ou deux productions saillantes".