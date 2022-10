Les décisions du Conseil d’État se suivent et se ressemblent : la juridiction administrative donne à nouveau tort au gouvernement dans un dossier relatif à la chasse, en suspendant vendredi 21 octobre 2022, les nouvelles autorisations de chasses traditionnelles à l’alouette prises le 4 octobre dernier par le ministre chargé de l’écologie Christophe Béchu. Et ce, le jour où se tenait un premier Conseil national de la refondation consacré à la biodiversité et au climat.