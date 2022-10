Jean-Luc Blin démissionnera au 1er novembre 2022 de son poste de VP recherche et d’élu du conseil scientifique de l’université de Lorraine qu’il occupait depuis le 28 juin 2022, apprend AEF info de l’UL. Dans un courrier adressé à la présidente de l’UL Hélène Boulanger, il invoque "l’absence de moyens mis à la disposition et gérés par le conseil scientifique" : "il ne me sera pas possible de remplir correctement ma mission ainsi que les engagements pris" durant la campagne. L’intérim de l’animation du conseil scientifique sera assuré par Clotilde Boulanger, VP en charge de la politique doctorale.