Un amendement au PLFSS supprime les cotisations vieillesse pour les médecins en cumul emploi-retraite

Afin de faire face à une pénurie de médecins un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 supprime la cotisation vieillesse pour les médecins en cumul emploi-retraite. Ceci pour encourager les médecins libéraux à rester en activité et même faire revenir certains retraités. Aujourd’hui, la cotisation retraite en cumul emploi retraite n’apporte en effet aucun droit supplémentaire. Cela représente en moyenne 9 850 euros de cotisation annuelle pour un médecin en secteur 1 et 16 443 euros pour un secteur 2, indique l’exposé des motifs. La mesure a déjà fait ses preuves lors de la crise sanitaire de la Covid-19. Selon les chiffres de la Carmf, 12 422 médecins sont déjà en situation de cumul emploi-retraite, mais 27 % des 79 830 médecins retraités ont moins de 70 ans et représentent autant de professionnels qui peuvent être remobilisés.