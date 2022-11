"La tendance de fond est une maturité de plus en plus forte" des entreprises en matière de décarbonation de leurs activités, "mais ce qui se produit sur les marchés de l’énergie en ce moment est un énorme choc", observe Sébastien Léger, directeur du pôle Sustainability de McKinsey en France. Dans un entretien accordé à AEF info, l’expert explique comment les entreprises s’organisent pour respecter leurs engagements climatiques, et quel impact la crise énergétique a sur leur stratégie, avec un intérêt plus fort pour les PPA mais aussi les projets solaires et biomasse. Il s’inquiète par ailleurs des conséquences de la politique européenne sur l’industrie : "Vu la nécessité de créer rapidement de grandes capacités de production de matières premières 'vertes', il faut s’attendre à ce que la transition soit chaotique et entraîne une forte volatilité des commodités vertes", prévient-il.