Invité de la chaîne C8 le 20 octobre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a affirmé qu’il souhaitait "généraliser l'expulsion des familles à problèmes de leurs logements sociaux", visant plus précisément les familles de délinquants, tout en excluant les familles monoparentales de son propos. Néanmoins, de telles expulsions sont très encadrées dans le parc locatif social et ne peuvent être obtenues qu’en cas de non-respect du bail. Une condamnation pénale, si elle n’est pas liée à des troubles de jouissance, ne peut donc justifier l’expulsion à elle seule.