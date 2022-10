Dans le cadre de la préparation de la réforme du lycée professionnel, la ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la formation professionnels a installé le 21 octobre quatre groupes de travail. Le recteur de la région académique Aura et recteur de Lyon, Olivier Dugrip, va présider celui intitulé "comment mieux préparer les études supérieures requises par certains métiers ?" Il se penchera sur "la sécurisation des parcours et les modalités de transition d’un diplôme validé vers un autre diplôme (du CAP au baccalauréat professionnel, du baccalauréat professionnel au BTS)". Alors que "6 bacheliers professionnels sur 10 veulent poursuivre leurs études" mais qu’ils "réussissent moins que les autres" bac, le groupe de travail réfléchira notamment à l’accueil des lycéens professionnels, les pratiques pédagogiques en STS et l’articulation entre l’enseignement secondaire et le supérieur.