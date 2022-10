La Dgesip a publié le 14 octobre 2022 la deuxième édition d’un "Guide des stages étudiants en France et à l’étranger, après une première édition en 2019. "Dans un contexte de recours croissant au stage dans les formations", ce guide intègre "les dernières nouveautés juridiques et réglementaires", ainsi que les aspects liés à l’accompagnement "qui ne sauraient être dissociés du cadre juridique". Il informe sur "les modalités d’accès au stage, son bon déroulement, sa validation, la pratique du stage à l’étranger ou encore la convention". Ce document (96 pages) renvoie aussi vers l’édition 2022 d’un "Guide de la césure des étudiants en France et à l’étranger".