France compétences, l’Onisep et RCO, le réseau des Carif-Oref, annoncent le 20 octobre 2022 la signature d’une convention de partenariat destinée à améliorer "l’indexation" des certifications professionnelles inscrites au RNCP et au RS. Un partenariat rendu indispensable par la montée en puissance de l’utilisation de ces données par les acteurs du champ de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment dans le cadre de la gestion du CPF et de l’apprentissage.