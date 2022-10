Le Conseil national de la refondation climat et biodiversité s’est ouvert ce 21 octobre. Après le discours d’Élisabeth Borne appelant à une écologie "responsable, de dialogue et de résultat", de nombreux intervenants ont expliqué "ce qu’ils ont à mettre au pot" de cette initiative. Mais ils ont aussi demandé "plus de cohérence" au gouvernement. Et proposé que le bilan d’expériences précédentes — type grand débat national et convention citoyenne — soit dressé "afin de ne pas repartir d’une feuille blanche". Enfin, "dire ce à quoi l’on renonce" devra aussi "être un livrable" de ce CNR.