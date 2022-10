Ne se sentant "pas bien traités" dans nombre d’universités, "beaucoup d’IAE" voudraient "aller plus loin encore dans l’autonomie", indique le 21 octobre 2022 Éric Lamarque, président du réseau IAE France, à AEF info, à l’issue de l’édition 2022 de "l’Agora IAE France" qui s’est tenue du 12 au 14 octobre à Poitiers. S’il promeut "le maintien des IAE dans les universités", il estime toutefois que "cette situation pesante ne peut plus durer". "Pour conserver notre position performante alors que les moyens n’augmentent pas dans un monde pourtant de plus en plus concurrentiel, nous serons amenés à limiter nos capacités d’accueil en formation initiale", indique-t-il. Parmi divers chantiers prioritaires : la qualité des formations ou la formation continue en direction de la formation professionnelle dans la fonction publique.