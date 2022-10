Exonération et réduction de cotisations sociales : deux nouvelles rubriques du Boss entrent en vigueur

La partie du Bulletin officiel de la sécurité sociale consacrée aux allégements et exonérations s’enrichit de deux nouvelles rubriques applicables à compter du 1er février 2022. La première concerne les modalités d’application de la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés. Elle reprend la doctrine existante, en précisant pour le calcul de la réduction que "la contribution Apec n’est pas prise en compte car elle n’est pas considérée comme une cotisation d’assurance vieillesse" (§ 380). La seconde détaille les mesures d’exonération de cotisations et contributions patronales en faveur des organismes prestataires qui emploient des aides à domicile intervenant auprès de personnes dites fragiles.