La Commission européenne attribue 190 millions d’euros supplémentaires à la France dans le cadre du FSE

"La France recevra 189,8 millions d’euros supplémentaires au titre de REACT-EU dans le cadre du FSE afin d’aider les travailleurs et les demandeurs d’emploi, de soutenir la formation et l’inclusion sociale et de parvenir à une reprise socio-économique durable", fait savoir la Commission européenne, jeudi 1er septembre 2022. Pour mémoire, ont été prévus en 2021, "40 Md d’euros pour aider les États membres à se remettre de la pandémie, à investir dans la transition numérique et écologique et à accueillir et à intégrer les personnes fuyant la guerre en Ukraine". Dans le détail, "le programme national du FSE recevra 182,6 millions d’euros pour aider les travailleurs et les demandeurs d’emploi les plus touchés par la pandémie, en particulier les jeunes et les groupes vulnérables, à accéder et à retourner sur le marché du travail". S’y ajoutent "7,2 millions d’euros" alloués à la Guyane.