Les événements "Nouvelle Vie Professionnelle", organisés par AEF info se tiendront les 8 et 9 novembre

Mardi 8 novembre 2022, se dérouleront simultanément le salon grand public "Nouvelle Vie Pro" à l’Espace Champerret à Paris et la Journée nationale de la Reconversion, portée par le ministère du Travail et la Caisse des dépôts. Partout en France, dans une centaine de villes, les partenaires d’AEF info ouvriront leurs portes pour répondre aux questions des candidats à la reconversion, de plus en plus nombreux. Le lendemain, le 9 novembre, le colloque professionnel formation/reconversion réunira tous les acteurs de l’écosystème à Paris.

Le salon Nouvelle Vie Pro à l’espace Champerret le 8 novembre

Dans une étude de 2022 sur les reconversions professionnelles, France Compétences révélait les diverses raisons qui poussent les Français à changer de voie : insatisfaction, vocation longuement mûrie ou opportunité. Plus de la moitié d’entre eux changent radicalement de métier (53 %), quand les autres deviennent indépendants ou font un pas de côté au sein même de leur entreprise.

Quant à ceux qui n’ont pas encore osé se lancer, alors que le Covid a plutôt encouragé leurs envies de changement et leur recherche de sens, c’est bien le manque d’accompagnement et d’informations qui les retient encore, au-delà du frein financier ou de la peur d’un défaut de compétences.

Rendez-vous annuel pour les quelque deux millions de visiteurs du site média nouvelleviepro.fr, le salon Nouvelle Vie Professionnelle rassemble les acteurs privés et publics de la reconversion, de la formation, du coaching, du portage salarial et de l’entrepreneuriat. DGEFP , Caisse des dépôts, Pôle emploi, Cap emploi, Opco , opérateurs du CEP , coachs, bilans de compétences, organismes de formation, universités, écoles, franchiseurs, structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat… répondent à toutes les questions des visiteurs de manière personnalisée. Le salon est organisé en un parcours destiné à guider le visiteur autour de six espaces (faire le point, s’informer, se former, créer/reprendre une entreprise, devenir indépendant, envie d’ailleurs).

6 000 à 7 000 visiteurs sont attendus et autant de schémas de reconversion à accompagner ! Pour compléter les infos glanées sur les stands : conférences, témoignages, ateliers, "flash coaching", conseils d’avocats et d’experts-comptables, ateliers de sophrologie, conseil en image… Autant d’outils pour aider chacun à prendre son nouveau départ.

Voir les exposants et le programme

La journée nationale de la reconversion

Pour que chacun puisse trouver des informations près de chez soi pour entreprendre une reconversion, reprendre une formation, changer de métier ou de statut, tous les partenaires de Nouvelle Vie Pro qui ont des antennes partout en France ouvrent leurs portes ! Apec , CIBC , Transitions Pro, Afpa, organismes de formation, écoles… Plus de 200 points ouvriront le 8 novembre, se retrouvant tous ensemble sur un même lieu ou séparément, avec des ateliers, entretiens, etc.

Voir le programme sur la carte de France de la journée nationale de la reconversion

Le colloque du 9 novembre : "Du big bang de la formation au plein-emploi en 2027 ?"

La dernière réforme de la formation professionnelle a profondément transformé le système en faisant évoluer les équilibres politiques entre les acteurs, les modalités de financement et les dispositifs à disposition des branches, des entreprises et de leurs salariés, qu’ils soient en poste ou en passe de l’être. Ce nouvel écosystème est-il adapté aux enjeux actuels, le plus immédiat étant de répondre à des pénuries de compétences qui s’intensifient, avec en toile de fond l’objectif de parvenir au plein-emploi en 2027 ?

Le 9 novembre, AEF info réunit 350 professionnels de la formation et des RH pour un point annuel de décryptage de l’écosystème, de ses enjeux et de ses problématiques, liés à la pénurie de compétences et à la nécessité d’accompagner les transformations et reconversions.

En présence de Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et avec notamment Patrick Martin, président délégué, MEDEF ; Carine Seiler, Haut-Commissaire aux Compétences ; Stéphane Lardy, directeur général, France Compétences ; Jean-Patrick Gille, vice-président, région Centre-Val-de-Loire, délégué à l’emploi, à la formation et à l’insertion ; Stéphanie Lagalle-Baranes, directrice générale, Opco 2i ; Bruno Lucas, délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ; Jean Bassères, directeur général, Pôle emploi ; Gilles Gateau, directeur général, Apec ; Jérôme Nanty, directeur exécutif ressources humaines et immobilier du groupe Carrefour ; Thierry Teboul, directeur général, Afdas.

L’après-midi sera réservée à des ateliers experts interactifs animés par la DGEFP, la Caisse des dépôts et France compétences.

Programme et inscription (nombre de places limité)