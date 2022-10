À l’occasion d’une conférence organisée le 19 octobre 2022 par le Conseil d’État sur la question du dernier kilomètre, sujet de son étude annuelle 2023, les intervenants ont pu réaffirmer la nécessité d’un service public plus humain. Si des avancées ont pu être réalisées en termes de dématérialisation et d’accessibilité, les pouvoirs publics doivent aller plus loin pour permettre une simplification de l’administration afin de remettre en place une relation saine entre les usagers et les agents. Un chantier est nécessaire pour assurer l’efficacité du service public.