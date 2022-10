Le syndicat employeur UNML et les deux organisations représentatives des salariés des missions locales, la CFDT et la CGT, ont achevé leurs négociations sur les salaires lors de leur deuxième et ultime séance de discussion, le 20 octobre 2022. La CFDT a d’ores et déjà validé le projet d’accord qui prévoit un coup de pouce en deux temps, de 4 % en janvier puis de 4,3 % en juillet 2023, sur les rémunérations des quelque 13 600 salariés de la branche. La CFDT étant majoritaire, l’accord peut entrer en vigueur. La CGT doit encore consulter ses adhérents et rendra son avis le 28 octobre.