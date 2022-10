L’adjoint parisien au logement, à l’hébergement et la protection des réfugiés, Ian Brossat, a reçu, ce jeudi 20 octobre, les maires d’arrondissements et les élus parisiens, dans le cadre du deuxième Observatoire des meublés touristiques. L’exécutif parisien a notamment fait valoir les effets de sa politique de régulation sur les plateformes de location, constatant une baisse de 7 000 annonces de meublés de tourisme entre 2020 et 2022.