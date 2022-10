Six mois après la publication du rapport sur la formation à la transition écologique, un séminaire organisé par le ministère de l’ESR, le 20 octobre 2022 à Bordeaux, fait le point sur la mise en œuvre des recommandations. Les rapporteurs Jean Jouzel et Luc Abbadie reviennent sur les actions à mettre en place pour passer à l’échelle et répondre à la demande des étudiants. De son côté, Magali Reghezza-Zitt, membre du Haut Conseil pour le climat, propose d’adapter toutes les formations à la nouvelle donne du changement climatique. Elle met aussi en avant le rôle des SHS dans cette transformation.