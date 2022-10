Moins de cinq ans après le lancement d’Action cœur de ville, les cinq milliards d’euros promis par les partenaires financiers du programme (État, Action logement, Anah, Banque des territoires) sont désormais engagés, annonce, vendredi 21 octobre 2022, la ministre des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, qui prévoit donc le dépassement de cet objectif initial. Selon son cabinet, 6 500 actions sont engagées et 79 000 logements ont été rénovés dans les 234 villes ACV. Caroline Cayeux prépare d’ores et déjà la phase 2 du programme prolongé jusqu’en 2026 (lire sur AEF info), dont "les grandes orientations seront précisées dans les prochaines semaines, et a rencontré à cet effet le 7 octobre les partenaires financeurs, indiquent ses services.