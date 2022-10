Les trois premières OS de l’enseignement professionnel ne participeront pas à la concertation sur le lycée professionnel, alors que Carole Grandjean installe les groupes de travail ce vendredi 21 octobre 2022. Le Snuep-FSU et la CGT Éduc’action rejoignent ainsi le Snetaa-FO et annoncent, après avoir lu une déclaration intersyndicale, quitter la concertation. Elles regrettent un "cadre imposé", "l’absence de bilan de la transformation de la voie professionnelle" et craignent des suppressions de postes. Le Sgen-CFDT, la FEP-CFDT, le Snalc et le SNPDEN-Unsa participeront à cette concertation.