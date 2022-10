Une vision, une méthode et de la coconstruction. La Première ministre Élisabeth Borne a exposé ce 21 octobre en amont du Conseil national de la refondation "climat et biodiversité" la philosophie qui permettra à la France de se conformer à "la radicalité de la transformation" qui l’attend. Pour réduire en 8 ans les émissions du pays "davantage" que ces 32 dernières années, un effort collectif sera nécessaire dont les mesures seront labellisées "France nation verte". Les actions se concentreront sur 22 chantiers thématiques et seront nourries par les travaux du Conseil national de la refondation.