Le décret n°2022-1340 du 19 octobre 2022 porte revalorisation exceptionnelle de l’Afis (aide financière à l’insertion sociale et professionnelle), afin de prendre en compte "la forte augmentation de l’inflation observée depuis le début de l’année". Pour mémoire, cette allocation est versée aux personnes s’engageant dans un parcours de sortie de la prostitution et ne pouvant prétendre au bénéfice des minima sociaux. "L’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution dont la durée est de 6 mois renouvelable 3 fois est autorisé par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale chargée de coordonner les actions en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle", précise-t-on dans les documents budgétaires. En 2021, 456 personnes ont bénéficié de cette allocation.